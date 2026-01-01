DOLAR
Rize'de 2026'nın İlk Bebeği: Elif Bilge Saat 00.00'da Doğdu

Rize Devlet Hastanesi'nde 1 Ocak 2026 saat 00.00'da doğan Elif Bilge, aileye ve hastaneye yeni yılın ilk mutluluğunu getirdi.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 02:34
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 02:34
Rize'de 2026'nın İlk Bebeği: Elif Bilge Dünyaya Geldi

Rize Devlet Hastanesi'nde yeni yılın ilk dakikasında doğum

Rize Devlet Hastanesi'nde 1 Ocak 2026 saat 00.00'da Elif Bilge Gündoğdu dünyaya geldi. Sema ve Abdülkadir Gündoğdu çiftinin ilk çocukları olan Elif Bilge, aileye ve hastaneye yeni yılın ilk mutluluğunu yaşattı.

Sema Gündoğdu "Çok mutluyum. Her şey için çok teşekkür ederim. Yeni yıl bize yeni bir hediye ile geldi. Doğum sürecince burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. 2026’nın en güzel hediyesi oldu bize. Tam 00.00’da doğdu. Çok mutlu etti bizi" dedi.

Abdülkadir Gündoğdu ise duygularını şu sözlerle aktardı: "Öncelikle hemşirelerinden, ebelerine, doktorlara kadar, hastane çalışanlarına kadar herkese çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok büyük emekleri oldu. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Elif Bilge bize yeni yılın ilk hediyesi oldu. İlk çocuğum. Kucağıma alana kadar baba olduğumu hissedemiyordum ama ilk kucağıma verdiklerinde göz yaşlarımı tutamadım. Çok mutluyum. Bu çok güzel bir his" ifadelerini kullandı.

Ebe Hatun Çakır ise, "Her bebek bizim için özel ve güzel. Ama bu yılın ilk özel ve güzel bebeği Elif Bilge oldu. Annesine hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Güle güle büyütsün. Doğum sürecimiz normal olduğu sürece sıkıntımız da olmuyor. Bebeğimizde sağlıklı, annemizde sağlıklı. Onlar mutlu, biz mutluyuz" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

