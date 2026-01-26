Düzce'de 30 Yıllık Tutku: Aydın Çetinkaya'nın 400'ü Aşkın Motosiklet Maketi Koleksiyonu

Düzce'de nalburcu Aydın Çetinkaya, 1995'ten beri biriktirdiği 400'ü aşkın motosiklet maketini iş yerindeki özel vitrinde sergiliyor.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 10:51
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 11:13
Düzce'de nalburculuktan koleksiyonculuğa uzanan motosiklet tutkusu

Aydın Çetinkaya, Düzce'de nalbur ve hırdavat üzerine esnaflık yapıyor ve 30 yıldır biriktirdiği motosiklet maketlerini iş yerindeki özel vitrinde sergiliyor. Kentte uzun yıllardır ticaretle uğraşan 3 çocuk babası Çetinkaya'nın koleksiyonu, marka, model ve cins açısından zenginleşerek 400'ü aşkın parçaya ulaştı.

Koleksiyonun başlangıcı

Gençlik yıllarında başlayan motosiklet merakını koleksiyonerliğe dönüştüren Çetinkaya, serüvenini şöyle özetliyor:

"Çocukluğumdan beri motosiklet sevdalısıyım. 1995-1996 yıllarında bir tane MotoGP motoru almıştım, ondan sonra biriktirmeye başladım. İlk etapta MotoGP motosikletlerini biriktiriyordum, daha sonra başka bir yerde böyle bir koleksiyon denk geldi. Son zamanlarda sayısı 400’ü geçmiştir"

Seyahat, yaşam tarzı ve aile desteği

Çetinkaya, motosikletin kendisi için bir yaşam tarzı olduğunu ve hem maket biriktirmenin hem de aktif sürüşün hayatının parçası olduğunu belirtiyor:

"Bu merakla büyüdüm. Motosiklet sayesinde farklı yerleri geziyor, farklı lezzetleri tadıyorum. Bugün Türkiye’de gitmediğim yer yok, Avrupa’nın da birçok yerine gittim"

Ailesinin desteğine de vurgu yapan Çetinkaya, çocuklarının koleksiyona zarar vermediğini ve uzun yıllar koruduklarını şöyle aktarıyor:

"3 oğlum var, hepsinin çocukluğu bunlara böyle kedinin ciğere baktığı gibi bakmakla geçti. Hiç zarar vermediler, onlar da hep senelerce kolladılar bunları"

İş yerinin bir bölümünü koleksiyona ayıran Çetinkaya, hırdavat malzemeleriyle dolu dükkanında sergilediği maketlerle hem geçmişe bağlılığını hem de motosiklet kültürüne olan sevgisini ziyaretçileriyle paylaşıyor.

