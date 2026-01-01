DOLAR
Düzce'de Altyapı Yenileniyor: İçme Suyu Hatları 2026'ya Kadar Yenilenecek

Düzce Belediyesi, 2025'te acil altyapı müdahaleleri gerçekleştirdi; 2026'da şehir içme suyu hatlarının tamamı yenilenecek ve asfaltlama çalışmaları yeniden başlayacak.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 11:35
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 11:35
Düzce'de Altyapı Yenileniyor: İçme Suyu Hatları 2026'ya Kadar Yenilenecek

Düzce Belediyesi: İçme suyu altyapısı tamamen yenilenecek

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 2025 yılı faaliyet raporunda şehir genelindeki altyapı ve üst yapı çalışmalarını detaylandırdı. Yapılan değerlendirmelerde, vatandaşların acil ihtiyaçları öncelikli tutulurken 2026 yılında başlaması planlanan büyük altyapı yatırımı kapsamında şehrin içme suyu hatlarının tamamının yenilenmesi

2025'te yapılan üst yapı müdahaleleri

Fen İşleri Müdürlüğü, üst yapı çalışmalarını acil durumlar dışında kontrollü olarak yürüttü. Şehir merkezi genelinde yenilemeden çok iyileştirme stratejisi izlendi; yıl boyunca toplam 9 bin 200 metrekare kaldırım tamiratı ve yeni kaldırım inşası tamamlandı. Tüm kaldırım hatları üzerinde 4 bin 200 metre bordür ve 653 adet beton duba uygulandı. Yeni kaldırımların dayanıklılığını artırmak için 900 metreküp beton dökümü gerçekleştirildi.

Yol açma ve kaplama çalışmaları

Fen İşleri ekipleri, vatandaş talepleri ve aciliyet durumlarına göre 16,5 kilometre yeni yol açtı. Bozuk ve sorunlu bölgelerde toplam 25 bin ton asfalt yama çalışması yapıldı. Görünüm ve kullanım kalitesini artırmak amacıyla 65 bin ton by-pass malzemesi ve 40 bin ton asfalt kırığı serilerek birçok alan iyileştirildi.

2026 hazırlıkları ve yeniden asfaltlama

2025 boyunca acil çözümler üreten Fen İşleri Müdürlüğü, 2026'da başlaması planlanan içme suyu altyapı yatırımı ile şehir şebekesinin tamamının yenileneceğini açıkladı. Bu kapsamda altyapı çalışmaları tamamlandığında, bozulacak veya açılacak alanlarda yeniden asfalt uygulamalarına başlanması planlanıyor ve ekiplerin buna göre hazırlıkları sürüyor.

