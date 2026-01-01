Düzce’de dört nala kar üstü at şovu: Muhammed Bişgin ilgi odağı oldu

Düzce’de dört nala kar üstü at şovu

DÜZCE (İHA)

Muaythai antrenörü Muhammed Bişgin, sosyal medyada geniş yankı uyandıran yeni bir gösteriye imza attı. Düzce’de etkili olan kar yağışının beyaz kılıfı altında, at üzerinde 4 nala ilerleyerek takipçilerini ve bölgedeki doğa tutkunlarını şaşırttı.

Karla kaplı alanlarda gerçekleşen performans, Bişgin’in daha önce gerçekleştirdiği sıra dışı paylaşımlarını hatırlattı. Daha önce kar üzerinde sadece şortla yürüyerek ve Aydınpınar Şelalesi altında antrenman yaparak gündeme gelen Bişgin, bu kez at sürüşüyle sosyal medyada beğeni topladı.

Görüntüler, hem bölgenin kış manzarasını hem de Bişgin’in cesur ve dikkat çekici performansını ön plana çıkardı. Paylaşımlar kısa sürede yoğun etkileşim alırken, sevenleri ve doğa meraklıları bu alışılmadık sahneye ilgi gösterdi.

