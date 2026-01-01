DOLAR
42,95 -0,01%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.965,27 -0,06%
BITCOIN
3.768.391,44 -0,08%

Düzce’de dört nala kar üstü at şovu: Muhammed Bişgin ilgi odağı oldu

Muaythai antrenörü Muhammed Bişgin, Düzce’de karla kaplı alanda 4 nala at sürerek sosyal medyada dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 10:54
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 11:21
Düzce’de dört nala kar üstü at şovu: Muhammed Bişgin ilgi odağı oldu

Düzce’de dört nala kar üstü at şovu

DÜZCE (İHA)

Muaythai antrenörü Muhammed Bişgin, sosyal medyada geniş yankı uyandıran yeni bir gösteriye imza attı. Düzce’de etkili olan kar yağışının beyaz kılıfı altında, at üzerinde 4 nala ilerleyerek takipçilerini ve bölgedeki doğa tutkunlarını şaşırttı.

Karla kaplı alanlarda gerçekleşen performans, Bişgin’in daha önce gerçekleştirdiği sıra dışı paylaşımlarını hatırlattı. Daha önce kar üzerinde sadece şortla yürüyerek ve Aydınpınar Şelalesi altında antrenman yaparak gündeme gelen Bişgin, bu kez at sürüşüyle sosyal medyada beğeni topladı.

Görüntüler, hem bölgenin kış manzarasını hem de Bişgin’in cesur ve dikkat çekici performansını ön plana çıkardı. Paylaşımlar kısa sürede yoğun etkileşim alırken, sevenleri ve doğa meraklıları bu alışılmadık sahneye ilgi gösterdi.

DÜZCE’DE YAPTIĞI PAYLAŞIMLARLA SOSYAL MEDYADA ÇOK SAYIDA KİŞİNİN BEĞENİSİNİ TOPLAYAN MUHAMMED...

DÜZCE’DE YAPTIĞI PAYLAŞIMLARLA SOSYAL MEDYADA ÇOK SAYIDA KİŞİNİN BEĞENİSİNİ TOPLAYAN MUHAMMED BİŞGİN, BU KEZ KAR ÜZERİNDE 4 NALA AT SÜRDÜ.

DÜZCE’DE YAPTIĞI PAYLAŞIMLARLA SOSYAL MEDYADA ÇOK SAYIDA KİŞİNİN BEĞENİSİNİ TOPLAYAN MUHAMMED...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Yeni Yılın İlk Günü Kar: Yüksek Kesimler Beyaza Büründü
2
Gaziantep'te Kar Yağışı Yılbaşı Tatiliyle Sokakları Boşalttı
3
Elazığ'da yolda kalan yolcu otobüsünü vatandaşlar kurtardı
4
Bahçesaray’da 71 Yerleşim Yerinin Yolu Kardan Kapandı
5
Siirt'te Karla Mücadele: Cenaze Otobüsü ve Hastalar Kurtarıldı
6
Muğla Emniyeti 2026'de Şehit Ailelerini Yalnız Bırakmadı
7
Muş'ta Yoğun Kar: 345 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları