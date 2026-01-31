Düzce'de Emekli Polislere Vefa Ziyareti: İbrahim Ergüder'den Dayanışma Mesajı

İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve heyeti, Emekli Polis Derneği'ni ziyaret ederek emekli personele vefa ve dayanışma mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 10:07
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 10:07
DÜZCE (İHA) — Emniyet teşkilatında birlik ve vefa buluşması

Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Düzce Polis Eşleri Derneği Başkanı Şule Ergüder, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, şehit aileleri ve dernek üyelerinin katılımıyla Emekli Polis Derneği'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Programda birlik ve beraberlik duyguları ön plana çıkarıldı; emniyet teşkilatına uzun yıllar hizmet etmiş emekli personele vefa ve dayanışma mesajları verildi. Samimi bir atmosferde geçen buluşmada, teşkilatın geçmişten bugüne sürdürdüğü fedakârlıklar anıldı.

Etkinlikte, emekli polislerin tecrübelerinin ve katkılarının her zaman kıymetli olduğu vurgulandı. Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, emekli personelin ve şehit ailelerinin emniyet teşkilatının baş tacı olduğunu ifade etti.

Karşılıklı sohbet ve iyi dileklerin paylaşıldığı program, güçlü dayanışma ve birlik mesajlarıyla sona erdi.

