Düzce'de Grup Yolu Tabela Çalışmaları: Dokuzdeğirmen, Harmankaya, Büyükmelen

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri Dokuzdeğirmen, Harmankaya ve Büyükmelen grup yolunda yönlendirme ve uyarı levhalarıyla ulaşım güvenliğini artırıyor.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 11:20
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 11:20
Düzce'de grup yollarında tabela çalışmaları sürüyor

DÜZCE (İHA) - Dokuzdeğirmen, Harmankaya ve Büyükmelen grup yolunda güvenlik için levhalar yerleştirildi

Düzce İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, Dokuzdeğirmen, Harmankaya ve Büyükmelen köylerini kapsayan grup yolunda trafik güvenliğini artırmaya yönelik tabela çalışmaları yapıldı.

Çalışmalar kapsamında yönlendirme ve uyarı amaçlı trafik levhaları, güzergâh üzerinde belirlenen kritik noktalara monte edildi. Uygulamanın amacı sürücülerin trafik kurallarına uygun, güvenli ve kontrollü şekilde seyretmesini sağlamaktır.

Yerleştirilen tabelalar sayesinde sürücülerin yol üzerinde daha kolay yön bulmaları ve olası risklere karşı önceden uyarılmaları hedefleniyor. Ayrıca yapılan düzenlemelerle gece ve olumsuz hava şartlarında sürüş konforunun artırılması amaçlandı.

Yetkililer, il genelinde köy yollarında trafik güvenliğini güçlendirmeye yönelik çalışmaların planlı şekilde devam edeceğini belirtti.

