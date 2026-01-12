Düzce'de Huzurevi Önündeki Otobüs Durağı Camları Kırıldı

Düzce'nin Bahçeşehir 14. Bölge'sinde Hilmi Çilingir Huzurevi önündeki otobüs durağının camları kimliği belirsiz kişilerce kırıldı; belediye tamir ve kamera incelemesi başlattı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 15:38
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 15:38
Düzce'de Huzurevi Önündeki Otobüs Durağı Camları Kırıldı

Düzce'de Huzurevi Önündeki Otobüs Durağı Camları Kırıldı

Olay ve zarar

Düzce (İHA) – Düzce’nin Bahçeşehir Bölgesi 14. bölgesinde, Hilmi Çilingir Huzurevi önünde bulunan otobüs durağının camları, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırılarak tuzla buz edildi.

İnceleme ve müdahale

Huzurevi sakinleri ile çevredekilerin kullandığı durağın zarar görmesi üzerine, Düzce Belediyesi ekipleri durakta tamirat çalışması başlattı. Olayla ilgili olarak çevredeki güvenlik kameraları inceleniyor; camlara zarar verenlerin tespit edilmesi için soruşturma sürüyor.

Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılırken, yetkililer vatandaşlardan benzer durumlarda güvenlik birimlerine bildirimde bulunmalarını istedi.

DÜZCE’NİN BAHÇEŞEHİR BÖLGESİ’NDE HUZUREVİ SAKİNLERİNİN DE KULLANDIĞI OTOBÜS DURAĞININ CAMLARI...

DÜZCE’NİN BAHÇEŞEHİR BÖLGESİ’NDE HUZUREVİ SAKİNLERİNİN DE KULLANDIĞI OTOBÜS DURAĞININ CAMLARI KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİ YADA KİŞİLERCE KIRILARAK, TUZLA BUZ EDİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İnönü Belediyesi tıkalı yağmur suyu giderlerini temizliyor
2
Düzce Fındıklıaksu Köyü'nde 3. Kez Heyelan: Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
3
Adıyaman'da "Adıyaman selamlaşıyor" Etkinliği
4
At Yaylası'nda Yılkı Atları Ev Kapısına Kadar Geldi: "Hoş geldiniz ya"
5
Kayseri’ye Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı
6
Muğla'da Karla Mücadele 7/24: Yollar Açık, Ekipler Sahada
7
Gazeteci Mustafa Karapınar'ın babası Süleyman Karapınar vefat etti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları