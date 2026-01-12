Düzce'de Huzurevi Önündeki Otobüs Durağı Camları Kırıldı

Olay ve zarar

Düzce (İHA) – Düzce’nin Bahçeşehir Bölgesi 14. bölgesinde, Hilmi Çilingir Huzurevi önünde bulunan otobüs durağının camları, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırılarak tuzla buz edildi.

İnceleme ve müdahale

Huzurevi sakinleri ile çevredekilerin kullandığı durağın zarar görmesi üzerine, Düzce Belediyesi ekipleri durakta tamirat çalışması başlattı. Olayla ilgili olarak çevredeki güvenlik kameraları inceleniyor; camlara zarar verenlerin tespit edilmesi için soruşturma sürüyor.

Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılırken, yetkililer vatandaşlardan benzer durumlarda güvenlik birimlerine bildirimde bulunmalarını istedi.

DÜZCE’NİN BAHÇEŞEHİR BÖLGESİ’NDE HUZUREVİ SAKİNLERİNİN DE KULLANDIĞI OTOBÜS DURAĞININ CAMLARI KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİ YADA KİŞİLERCE KIRILARAK, TUZLA BUZ EDİLDİ.