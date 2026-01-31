Düzce'de İçme Suyu Arıtma Tesisi Hızla Yükseliyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi tarafından kentin uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirilen içme suyu arıtma tesisi projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Projenin Durumu ve Hedefi

Geçtiğimiz ağustos ayında temeli atılan tesisin inşaatında önemli aşamalar kaydedildi. Beyköy mevkiinde inşa edilen tesisin tamamlanmasıyla birlikte, şehrin içme suyu ihtiyacının önümüzdeki 50 yıllık periyoda yönelik güvence altına alınması hedefleniyor.

Yeni tesis, modern altyapı ve ileri arıtma teknolojileri ile donatılarak Düzce'ye sağlıklı, kaliteli ve kesintisiz içme suyu temin etmeyi amaçlıyor.

Altyapı ve Sürdürülebilirlik

Düzce Belediyesi yetkilileri, projenin su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayacağını, artan nüfus ve iklim şartlarına bağlı risklere karşı şehrin altyapısını güçlendireceğini belirtti. Çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdüğü ifade edilirken, tesisin tamamlanmasının ardından Düzce'nin içme suyu altyapısında önemli bir dönüm noktasına ulaşacağı vurgulandı.

İçme suyu arıtma tesisi, yalnızca bugünün değil, Düzce'nin geleceğinin de güvence altına alınmasını amaçlayan stratejik yatırımlar arasında yer alıyor.

