Düzce'de Jandarma Şehitleri Kabir Başında Anıldı

Düzce İl Jandarma Komutanlığı personeli, şehadet yıl dönümlerinde şehit erler Hüseyin Dikmen ve İbrahim Sarı’nın mezarlarını ziyaret etti, çiçek bırakıp dua etti.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 10:40
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 10:40
Ziyaret ve anma töreni

Düzce İl Jandarma Komutanlığı personeli, şehadetlerinin yıl dönümü dolayısıyla şehit erler Hüseyin Dikmen ve İbrahim Sarı'nın kabirlerini ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığında görevli subay ve personel, Şırnak’ın Karaboyun köyü kırsalında 1 Ocak 1988’de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Komando Er Hüseyin Dikmen ile Hatay’da görevi sırasında 3 Ocak 1986’da yaşanan silah kazası sonucu şehit düşen Jandarma Er İbrahim Sarı'nın mezarlarına ziyarette bulundu.

Şehitlerin kabirlerine çiçek bırakan jandarma personeli, dua etti.

