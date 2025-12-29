DOLAR
Düzce'de Kar: 37 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı, 113 Açıldı

Düzce'de kar nedeniyle 150 köy yolundan 113'ü açıldı; 37 yol ulaşıma kapalı. İl Özel İdaresi 75 iş makinesi ve 188 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 11:44
Düzce'de Kar: 37 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı, 113 Açıldı

Düzce'de kar nedeniyle 37 köy yolu ulaşıma kapalı

DÜZCE(İHA) – Düzce genelinde etkili olan kar yağışı sonucu toplam 150 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin yürüttüğü yoğun çalışmalarla 113 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı, geriye kalan 37 köy yolu için çalışmalar sürüyor.

Kapalı yolların ilçe dağılımı

İl genelinde kapalı köy yollarının ilçelere göre dağılımı şu şekilde: Merkez ilçede 6, Çilimli ilçesinde 1, Gümüşova ilçesinde 1, Kaynaşlı 3 ve Yığılca ilçesinde 26 köy yolu ulaşıma kapalı. Akçakoca, Cumayeri ve Gölyaka ilçelerinde ise kapalı köy yolu bulunmuyor.

Karla mücadele çalışmaları

Karla mücadele kapsamında İl Özel İdaresi bünyesindeki 75 iş makinesi ve 188 personel sahada görev yapıyor. Ekipler, kapalı yolları açmak için aralıksız çalışıyor.

Düzce Belediyesi çalışmaları

Düzce Belediyesi ekipleri de özellikle yüksek kesimler olan Bahçeşehir ve Konuralp bölgelerinde küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, ekiplerin kapalı yolları açmak için çalışmalarını yoğun şekilde devam ettirdiğini bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

