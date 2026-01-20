Düzce'de Kar Yağışı Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

DÜZCE (İHA) – Düzce’de etkili olan kar yağışıyla kent adeta beyaz gelinliğini giyerek kartpostallık görüntülere sahne oldu.

Şehir genelinde oluşan beyaz örtü görsel bir şölen sunarken, Düzce Belediyesi ekipleri de ulaşımın aksamaması için sahada yoğun mesai harcadı.

Yollar Açık Tutuluyor, Ekipler Hazır Bekletiliyor

Belediye ekipleri tarafından özellikle ana arterler, bağlantı yolları ve yoğun kullanılan güzergâhlarda kar küreme ve temizlik çalışmaları titizlikle yürütüldü.

Yapılan çalışmaların ardından yolların açık tutulması sağlanırken, karla bütünleşen şehir manzarası dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

Yetkililer, kar yağışının etkisini sürdürmesi ihtimaline karşı ekiplerin hazır bekletildiğini belirterek, vatandaşlardan dikkatli olmalarını ve yapılan uyarılara uymalarını istedi.

ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE DÜZCE, ADETA BEYAZ GELİNLİĞİNİ GİYEREK KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU. ŞEHİR GENELİNDE OLUŞAN BEYAZ ÖRTÜ GÖRSEL BİR ŞÖLEN SUNARKEN, DÜZCE BELEDİYESİ EKİPLERİ DE ULAŞIMIN AKSAMAMASI İÇİN SAHADA YOĞUN MESAİ HARCADI.