Düzce'de Kar Yağışı Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Düzce’de kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü; Düzce Belediyesi yolları açık tutmak için yoğun kar küreme çalışması yürütüyor.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 09:50
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 09:50
DÜZCE (İHA) – Düzce’de etkili olan kar yağışıyla kent adeta beyaz gelinliğini giyerek kartpostallık görüntülere sahne oldu.

Şehir genelinde oluşan beyaz örtü görsel bir şölen sunarken, Düzce Belediyesi ekipleri de ulaşımın aksamaması için sahada yoğun mesai harcadı.

Yollar Açık Tutuluyor, Ekipler Hazır Bekletiliyor

Belediye ekipleri tarafından özellikle ana arterler, bağlantı yolları ve yoğun kullanılan güzergâhlarda kar küreme ve temizlik çalışmaları titizlikle yürütüldü.

Yapılan çalışmaların ardından yolların açık tutulması sağlanırken, karla bütünleşen şehir manzarası dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

Yetkililer, kar yağışının etkisini sürdürmesi ihtimaline karşı ekiplerin hazır bekletildiğini belirterek, vatandaşlardan dikkatli olmalarını ve yapılan uyarılara uymalarını istedi.

