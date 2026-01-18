Düzce'de Yüksek Kesimlerde Kar Kalınlığı 10 Santimetreye Ulaştı

Düzce'nin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Yoğun yağış sonucunda kar kalınlığı yer yer 10 santimetre'ye ulaştı.

Karla Mücadelede Ekipler Teyakkuza Geçti

Kar yağışının ardından ulaşımda aksamaların önüne geçmek amacıyla Düzce Belediyesi ekipleri teyakkuza geçti. Karla mücadele kapsamında ana arterler başta olmak üzere şehir genelinde yol açma ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Özellikle yüksek kesimler ve eğimli yollarda önlem alan ekipler, sürücülerin güvenli seyahat edebilmesi için yoğun mesai harcıyor.

Yetkililerden Vatandaşlara Uyarı

Yetkililer, kar yağışının etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği bulundurulması ve buzlanmaya karşı tedbirli olunması uyarıları yapıldı.

DÜZCE’NİN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI ŞİDDETİNİ ARTIRDI. ETKİLİ OLAN YAĞIŞLA BİRLİKTE KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETREYE ULAŞTI.