Gümüşhane'de Yoğun Kar: Zirveler ve Süleymaniye Beyaza Büründü

Türkiye’nin adını değerli bir madenden alan tek şehri olan Gümüşhane, etkili olan yoğun kar yağışı ile adeta "beyaz gelinlik" giydi. Kent merkezinden tarihi Süleymaniye Mahallesi'ne, Kuşakkaya'nın sarp zirvelerinden Karakaya'ya kadar uzanan alanlar, kışın tüm estetiğini sergileyen kartpostallık manzaralara dönüştü.

Zirveler Beyaz Gelinliğini Giydi

Kuşakkaya ve Karakaya zirveleri, kar yağışından en yoğun etkilenen noktalar arasında yer aldı. Sarp kayalıkların üzerine çöken beyaz örtü, Gümüşhane'nin sert coğrafyasını yumuşatarak ortaya eşsiz görüntüler çıkardı.

Yüksek kesimlerde ölçülen kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığı gözlemlenirken, dağların kışla birlikte kazandığı ihtişam dikkat çekti. Gece saatlerinde başlayan ve giderek etkisini artıran yağış sonrası kent merkezi ve çevresi tamamen beyaza büründü.

Kent halkı güne beyaz örtüyle uyanırken, oluşan doku hem vatandaşları hem de bölgeye akın eden fotoğraf tutkunlarını büyüledi.

Tarihin Kış Uykusu: Süleymaniye Mahallesi

Süleymaniye Mahallesi, yağışla birlikte bambaşka bir kimliğe büründü. Eski yerleşim yeri ve "Hoşgörü Merkezi" olarak bilinen mahallede; Osmanlı döneminden kalan camiler, tarihi hamamlar ve kiliseler karla örtülerek adeta sessiz bir kış uykusuna daldı.

Farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan yapıların oluşturduğu doku, havadan görüntülendiğinde sinematik bir atmosfer ortaya koydu ve kentin tarih ile doğasının uyumunu yeniden gözler önüne serdi.

