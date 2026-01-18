Elazığ Belediyesi'nden Kesintisiz Karla Mücadele: 76 Araç, 283 Personel Sahada

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor

Elazığ’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı devam ederken, Elazığ Belediyesi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Olumsuz hava şartlarına karşı teyakkuz halinde bekleyen ekipler, kar yağışının ilk anlarından itibaren sahada görev yapıyor. Kent genelinde ulaşımda aksama yaşanmaması için 76 araç ve 283 personel ile yol açma çalışmaları yürütülüyor.

Çalışmalar, öncelikle ana arterlerde olmak üzere hastane yolları, okul çevreleri, bağlantı yolları ve yoğun kullanılan güzergahlarda kar küreme ve tuzlama şeklinde sürüyor. Ekipler, yolların güvenli şekilde ulaşıma açık tutulması için aralıksız görev başında.

