Elazığ Belediyesi'nden Kesintisiz Karla Mücadele: 76 Araç, 283 Personel Sahada

Elazığ Belediyesi, yoğun kar yağışına karşı 76 araç ve 283 personelle ana arterler, hastane ve okul yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 22:56
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 22:56
Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor

Elazığ’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı devam ederken, Elazığ Belediyesi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Olumsuz hava şartlarına karşı teyakkuz halinde bekleyen ekipler, kar yağışının ilk anlarından itibaren sahada görev yapıyor. Kent genelinde ulaşımda aksama yaşanmaması için 76 araç ve 283 personel ile yol açma çalışmaları yürütülüyor.

Çalışmalar, öncelikle ana arterlerde olmak üzere hastane yolları, okul çevreleri, bağlantı yolları ve yoğun kullanılan güzergahlarda kar küreme ve tuzlama şeklinde sürüyor. Ekipler, yolların güvenli şekilde ulaşıma açık tutulması için aralıksız görev başında.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

