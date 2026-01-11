Düzce'de Karslılardan Anlamlı Kaz Gecesi: 1,5 Milyon Lira Burs

Düzce'de Karslılardan Anlamlı Kaz Gecesi

Cumayeri Karslılar Derneği tarafından düzenlenen kaz gecesi, Düzce'de yoğun katılım ve anlamlı dayanışma örnekleriyle gerçekleştirildi. Gecede yöreye özgü ikramların yanı sıra açık artırma usulüyle 10 kaz satışa çıkarıldı. Etkinlikten elde edilen yaklaşık 1,5 milyon lira gelir, Karslı öğrencilere burs olarak dağıtılacak.

Gecede "altın kaz" olarak adlandırılan kaz 300 bin liraye satıldı. Dayanışmanın öne çıktığı gecede Trabzonlular Derneği de açık artırmaya katılarak bir kaz satın aldı. Etkinlik, farklı yöre derneklerinin birlik ve beraberliğine de sahne oldu.

Etkinlik ve Başkanın Açıklaması

Cumayeri Karslılar Derneği Başkanı Tayfun Kotan, gecede yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Cumayeri Karslılar Derneği olarak bu yıl ikincisini düzenlediğimiz kaz gecemize yaklaşık bin 200 kişi katılım sağladı. Kars’ımıza özgü yöresel yemekler ve kaz ikramlarımız oldu. Aynı zamanda açık artırma usulüyle kaz satışı gerçekleştirdik. Buradan elde edeceğimiz gelirlerle Karslı öğrencilerimize burs vereceğiz, ayrıca hasta olan bazı hemşehrilerimize destek olacağız. Bu tür etkinlikleri her yıl düzenleyerek yöre insanımıza katkı sunmaya devam edeceğiz".

Katılımcılar etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirirken, açık artırmada kaz satın alanlar hem Kars kültürüne katkı sundukları hem de öğrencilere destek olabildikleri için mutlu olduklarını belirtti. Cumayeri'nde düzenlenen kaz gecesi, kültürel değerlerin yaşatılması ve sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi açısından örnek bir organizasyon olarak öne çıktı.

KATILIMCILAR