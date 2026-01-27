Düzce'de "Kaykaycı Kız" Gösterimi: 8–18 Yaş Gençlerden Yoğun İlgi

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün film gösteriminde 8–18 yaş grubu "Kaykaycı Kız"ı izledi; etkinlik sosyal ve kültürel gelişimi destekliyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 11:52
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 11:52
Düzce'de "Kaykaycı Kız" Gösterimi: 8–18 Yaş Gençlerden Yoğun İlgi

Düzce'de "Kaykaycı Kız" Gösterimi Yoğun İlgi Gördü

Gençlik Etkinlikleri İkinci Gününde de Devam Ediyor

DÜZCE (İHA)Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler dizisinin ikinci gününde, 8–18 yaş grubundaki çocuk ve gençlere yönelik film gösterimi gerçekleştirildi.

Etkinliğe yoğun katılım sağlanırken, gençler "Kaykaycı Kız" filmini birlikte izledi. Gösterim, katılımcılar arasında paylaşım ve birlikte izleme kültürünü güçlendirdi.

Düzenlenen film gösterimiyle, çocuk ve gençlerin tatil dönemini verimli geçirmeleri, sosyalleşmeleri ve kültürel faaliyetlerle iç içe olmaları amaçlandı.

Etkinlik süresince katılımcılar keyifli vakit geçirirken, organizasyonun gençlerin sosyal gelişimine olumlu katkı sunduğu gözlemlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, bu tür kültürel etkinliklerin gençlerin sosyal gelişimlerine katkı sunduğunu belirterek, etkinliklerin farklı programlarla devam edeceğini ifade etti.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

