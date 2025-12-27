DOLAR
Düzce'de Lapa Lapa Kar Yağışı: Drone Görüntüleri Büyüledi

Düzce'de yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü; yüksek kesimler dron ile görüntülendi, vatandaşlar anları cep telefonuyla kaydetti.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 17:24
Düzce'de Lapa Lapa Kar Yağışı: Drone Görüntüleri Büyüledi

Düzce'de Lapa Lapa Kar Kent Merkezini Beyaza Bürüdü

Yoğun yağış dron görüntüleriyle kayda geçti

Düzce'de etkili olan yoğun kar yağışı, kenti beyaz bir örtü ile kapladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran yağış, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yağış, dron ile görüntülendi; ortaya çıkan manzaralar izleyenleri hayran bıraktı. Lapa lapa yağan karın etkisi artarken, uzun zamandır kar bekleyen Düzceliler bu anları cep telefonu kameralarıyla kayda aldı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

