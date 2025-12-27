Düzce'de Lapa Lapa Kar Yağışı: Drone Görüntüleri Büyüledi

Düzce'de Lapa Lapa Kar Kent Merkezini Beyaza Bürüdü
Yoğun yağış dron görüntüleriyle kayda geçti
Düzce'de etkili olan yoğun kar yağışı, kenti beyaz bir örtü ile kapladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran yağış, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Yağış, dron ile görüntülendi; ortaya çıkan manzaralar izleyenleri hayran bıraktı. Lapa lapa yağan karın etkisi artarken, uzun zamandır kar bekleyen Düzceliler bu anları cep telefonu kameralarıyla kayda aldı.
DÜZCE’DE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI KENTİ BEYAZ BİR ÖRTÜYLE KAPLADI.