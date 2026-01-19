Düzce'de PVC Borulu Tahta Kayaklar İlgi Odağı

Düzce'de kamuda şoför olarak çalışan Ferhat Mezarcı, dedesinden ve babasından öğrendiği marangozluk becerisiyle yaptığı tahta kayaklara PVC boru ekleyerek geleneksel eğlenceye farklı bir boyut kazandırdı.

Atölyesinde geleneksel marangozluk

İl Sağlık Müdürlüğünde görev yapan Mezarcı, mesaisinden arta kalan zamanlarını atölyesinde ağaç işleriyle geçiriyor. Kış şartlarının ağır geçtiği kentte, dede mesleği marangozluğu hobiye dönüştüren Mezarcı, dişbudak ağacını yontarak kayak takımları üretiyor.

PVC boru uygulaması ve avantajları

Mezarcı, geleneksel olarak fındık sopası kullanılan tutma yerlerine PVC boru entegre ederek dikkati çekti. Kendi sözleriyle:

"Mevsimine göre karda kaymak için kayak takımları yapıyorum. Kırılan balta ve kazma saplarını yapıyorum. Dededen babadan gördüğüm öğrendiklerimi uyguladım. Daha önce sopalardan yapıyorduk. Bu kez tutma yerlerini PVC borulardan yaptım. Kayak takımlarını geçmişte fındık sopasından yapıyorduk. Kırılıyordu, çabucak deforme oluyordu. Bu sebeple PVC borularla yapmaya karar verdim. Bu daha güzel oldu. Elim daha iyi kavradı. Görüntüsü de güzel oldu. Bu şekilde eskiye yenilik katmış olduk."

Talep ve üretim süreci

Yakın çevresinin de kendisinden kayak takımı istediğini ifade eden Ferhat Mezarcı, "Sadece kendime ve yakınlarıma yapıyorum. Bu kayak takımlarını yapmak için zaman gerekiyor. Güzel bir tahta bulmak da önemli. Dişbudak ağacından olursa daha güzel oluyor. Bu ağaçları yontmak ve diğer işlemler bayağı zaman alıyor" diye konuştu.

Hobi olarak yaptığı kayak takımları ilgi odağı oldu