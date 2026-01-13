Düzce'de 'Secdeden Semaya: Miraç ve Namaz Gecesi' Programı Birlik Mesajı Verdi

Düzce Belediyesi ve İl Müftülüğü iş birliğinde düzenlenen 'Secdeden Semaya: Miraç ve Namaz Gecesi' programı, Kur’an-ı Kerim, ilahiler ve semazenlerle manevi birlik sağladı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 12:24
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 12:24
DÜZCE (İHA)

Düzce Belediyesi ile İl Müftülüğü iş birliğinde düzenlenen Secdeden Semaya: Miraç ve Namaz Gecesi programı, manevi atmosferiyle vatandaşları bir araya getirdi. Programda Miraç Gecesi'nin anlam ve önemi öne çıkarıldı.

Gece programında Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve semazen gösterisi sunuldu. Katılımcılar, sunulan etkinliklerle duygusal ve etkileyici anlar yaşadı.

Yapılan dualarla birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları pekiştirildi; gece boyunca paylaşım ve dayanışma vurgulandı.

Düzce Belediyesi ve Düzce İl Müftülüğü yetkilileri, gecede kendilerini yalnız bırakmayan vatandaşlara teşekkür ederek, böylesi manevi programların toplumun ortak değerlerini güçlendirmeye devam edeceğini ifade etti.

