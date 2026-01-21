Düzce'de su 23 TL oldu — Atık su 6 TL, evsel atık 12 taksit

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, sosyal medyada ve bazı basın kuruluşlarında yer alan su faturalarına ilişkin iddialara açıklık getirdi. Günden, 2026 fiyat güncellemesi, faturaların içerdiği kalemler ve hesaplama yöntemlerini ayrıntılı şekilde paylaştı.

Fiyat artışı ve hesaplama

2026 yılı için Düzce'de suyun metreküp fiyatının 23 TL olduğunu, geçen yılın fiyatının 18,6 TL olduğunu belirten Günden, "Biz bu yıl için %27 oranında zam yaptık ve yeni fiyat 23 TL oldu." dedi.

Günden, atık su bedelinin tüketilen su bedelinin yarısı kadar hesaplandığını ifade ederek, "Atık su bedeli ise 6 TL olarak belirlenmiştir" ifadelerini kullandı ve Düzce'de atık su bedelinin aslında yarı yarıya hesaplanması gereken tutardan daha düşük ücretlendirildiğini vurguladı.

Evsel atık bedeli: 'Kirleten, Öder' ilkesi

Günden, Evsel Atık Bedeli'nin tüm belediyelerde 'Kirleten, Öder' ilkesine dayandığını söyledi. Bu bedelin çöplerin bertaraf maliyeti üzerinden, işyeri ve mesken sayısına bölünerek hesaplandığını aktardı. Düzce'de maliyet dağılımının %33 işyerleri, %66 meskenler şeklinde yapıldığını belirtti.

Günden ayrıca, "Hiç su tüketimi olmasa bile Evsel Atık Bedeli çıkar çünkü bu bedel farklı bir hizmetin karşılığıdır." diyerek sözlerine devam etti. Belediyelerin bu bedeli tahsil biçimlerinin değiştiğini, Bolu Belediyesi'nin bunu iki taksit halinde Emlak, ÇTV vergileri içinde tahsil ederken, Düzce Belediyesi'nin vatandaşların yükünü hafifletmek için bu bedeli su faturalarına yansıtarak 12 taksit halinde aldığını ifade etti.

Düzce-Bolu karşılaştırması

Su bedelleri üzerinden oluşan yanlış algıları rakamlarla düzelten Günden, Bolu'yu örnek gösterme gerekçesini açıklayarak şu hesaplamaları paylaştı: "Bolu'da 25 metreküp su tüketen bir hanenin sadece tükettiği su için ödemesi gereken bedel 1,118 TL 50 Kuruş, Düzce'de 25 metreküp su tüketen bir hanenin ödemesi gereken tutar 725 TLdir."

Günden, ek olarak Evsel Atık Bedeli'nin 12'de bir taksitini dahil ettiğinde Bolu'daki tutarın 1,381 TL, Düzce'de ise 921 TL olduğunu söyledi.

Ticari sayaçlarda hesaplama kriterleri

İşyeri su bedellerinin hesaplanmasında üç farklı kriterin gözetildiğini aktaran Günden, ticari alanın metrekaresi, çalışan sayısı ve kullanıcı sayısının su tüketimi hesaplamasında önemli kriterler olduğunu vurguladı.

Günden'in açıklamaları, su faturalarına ilişkin tartışmalara resmi bir yanıt niteliği taşıdı.

