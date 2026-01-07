Düzce'de Topuk Yaylası Göleti Dondu: Yüzey Buzla Kaplandı

Düzce Kaynaşlı'daki Topuk Yaylası göleti, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesiyle tamamen dondu; manzara dronla görüntülendi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 13:04
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 13:07
Kaynaşlı'da kışın etkisi devam ediyor

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylasında bulunan gölet, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesiyle tamamen dondu.

Kentin önemli turizm destinasyonlarından biri olan yaylada, Fenerbahçe Spor Kulübü’ne ait tesislerin de bulunduğu alanda kış şartları etkisini gösterdi. Soğuk havanın etkisiyle göletin yüzeyi buzla kaplandı.

Kar yağışının ardından beyaza bürünen yayla ve donan göletin oluşturduğu manzara, dron ile havadan görüntülendi.

Bölgede soğuk havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

