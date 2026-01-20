Düzce'de Yaylalarda Kar Keyfi: Topuk Yaylası'nda 1 Metre Kar

Düzce'de üç gün süren kar yağışı yaylalarda 1 metreye ulaştı; Topuk Yaylası'nda doğaseverler kayak yapıp 360 derece çekimlerle karın tadını çıkardı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 09:47
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 09:52
Düzce (İHA) — Düzce'yi etkisi altına alan kar yağışı, yüksek kesimlerde yaşamı beyaza bürüdü. Üç gündür devam eden yağış kent merkezinde 10 santimetre, yayla ve yüksek kesimlerde ise 1 metreye ulaştı.

Özellikle Topuk Yaylası başta olmak üzere yaylalara gelen doğasever vatandaşlar karın keyfini çıkardı. Aileler ve çocuklar kayak yaparken, bazı vatandaşlar araçlarının arkasına bağlanarak farklı heyecanlar yaşadı.

360 Derece Görüntüler

Etkinlik anları, 360 derece aksiyon kamerası ile kaydedilerek bölgenin muhteşem manzarasını gözler önüne serdi. Çekimler, kar yağışının yaylalarda oluşturduğu görsel zenginliği izleyicilere taşıdı.

