Karasu Çayı’nda Çıplak Elle Yayın Balığı Avı — Suat Çetindere

Karasu Çayı’nda 'balık adam' Suat Çetindere, olta ve ağ kullanmadan, çıplak eliyle sazlıklarda yaşayan yayın balıklarını avlıyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 15:21
Karasu Çayı’nda Çıplak Elle Yayın Balığı Avı — Suat Çetindere

Karasu Çayı’nda çıplak elle yayın balığı avı — Suat Çetindere

Bölgenin dikkat çeken 'balık adamı' sazlıklar arasında eliyle avlanıyor

Karasu Çayı, Ağrı Dağı’nın doğu yamaçlarından doğup Aras Nehrine karışıyor ve Iğdır’ın Aralık ilçesinde amatör balıkçıların uğrak noktalarından biri olarak biliniyor. Bölgede hafta sonları balık tutmak bir tutkuya dönüşmüş durumda.

Çayın yapısı nedeniyle olta ile avlanmanın güç olduğu yerde, halk arasında "Lakka" adıyla bilinen yayın balığı en çok aranan türlerden biri. Bu zorlu koşullarda ilginç bir yöntem öne çıkıyor: bölge sakinleri tarafından "balık adam" olarak tanınan Suat Çetindere.

Çetindere, hiçbir ekipman kullanmadan, çıplak eliyle av yapıyor. Nefesini tutarak suya dalıyor, sazlıkların ve çalı diplerinin arasında saklanan balıkları el ile yakalıyor. Kıyıda bekleyen arkadaşlarının hayret ve sevinçle izlediği bu yöntem, bölgenin gündemine oturmuş durumda.

Bu sıra dışı avlanma şekli sayesinde Çetindere, Karasu Çayı’nda dikkat çeken isimlerden biri haline geldi. Konuyla ilgili konuşan Suat Çetindere şunları söyledi:

" Ben bu balıkları hobi amaçlı, elimle suyun altında tutuyorum. Bende illegal yol ile balık tutma yoktur. Ben bu işe çocuk yaşta başladım. Bende bunu abimden öğrendim. Bunu geliştirdim. Herkes eli ile balık tutabilir ama ben suyun altına girerek bu balıkları tutuyorum. İnanmayan gelip görebilir"

Çetindere'nin yöntemi, hem bölge halkının ilgisini çekiyor hem de Karasu Çayı'nın doğasına özgü zorluklara yaratıcı bir cevap niteliği taşıyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

