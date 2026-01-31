Düzce'den Gazze'ye 23 Bin Bebek Maması Gönderildi

Panayır geliriyle hazırlanan yardım Gazze'ye uğurlandı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü öncülüğünde; Düzce Kent Konseyi, Filistin’e Destek Platformu, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katkılarıyla düzenlenen panayırdan elde edilen gelirle temin edilen 23 bin paket bebek maması, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Etkinlik, Düzce'de güçlü bir dayanışma örneği olarak öne çıktı. Vatandaşların yoğun ilgisi ve destekleri sayesinde hazırlanan mama paketlerinin, Gazze'de yaşanan insani krizden etkilenen bebek ve çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamaya katkı sağlaması hedefleniyor.

Dr. Faruk Özlü, yapılan yardımı insani bir sorumluluğun göstergesi olarak nitelendirerek, mazlum coğrafyalara destek olmanın evrensel bir vicdan görevi olduğunu vurguladı. Özlü, organizasyona katkı sunan tüm kurumlara, sivil toplum kuruluşlarına ve duyarlılık gösteren Düzceli vatandaşlara teşekkür etti.

Yardımın, Düzce'den Gazze'ye uzanan dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirmesi beklendiği belirtilirken, benzer destek çalışmalarının önümüzdeki dönemde de devam edeceği ifade edildi.

