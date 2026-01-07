Düzce Kaymakamı Furkan Alpay, Şehit Annesinin 70. Doğum Gününü Kutladı

Düzce Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay, Gölcük depreminde şehit olan Bülent Ünlü’nün annesi İmran Ünlü’nün 70. doğum gününü ziyaret ederek kutladı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 11:26
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 11:26
Düzce Kaymakamı Furkan Alpay, Şehit Annesinin 70. Doğum Gününü Kutladı

Düzce Kaymakamı Furkan Alpay, Şehit Annesinin 70. Doğum Gününü Kutladı

Çilimli’de anlamlı ziyaret

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Çilimli ilçesi Kaymakamı Furkan Alpay, Gölcük depreminde hayatını kaybeden Şehit Bahriye Er Bülent Ünlü’nün annesi İmran Ünlü’yü ziyaret ederek 70. doğum gününü kutladı.

Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay, şehit ailelerini bir an olsun yalnız bırakmadıklarını vurguladı. Alpay, 17 Ağustos 1999’da yaşanan deprem afetinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yatakhane binasının enkazında kalarak şehit olan Bülent Ünlü’nün annesiyle bir araya geldi.

Kaymakam Alpay'ın açıklaması şu şekildedir: "Aziz şehidimiz Bülent Ünlü’nün kıymetli ailesini ziyaret ettik. Bu anlamlı buluşmada, annemiz İmran Ünlü’nün 70. yaş gününü birlikte kutladık. Kendisine sağlık ve huzur diliyor, aziz şehidimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum".

Bu özel günde şehit annesinin sabrı, gücü ve vatan sevgisi bir kez daha öne çıktı. İmran Ünlü, kendisini yalnız bırakmayan Kaymakam Furkan Alpay’a teşekkür etti.

DÜZCE’NİN ÇİLİMLİ İLÇESİ KAYMAKAMI FURKAN ALPAY, GÖLCÜK DEPREMİNDE HAYATINI KAYBEDEN ŞEHİT...

DÜZCE’NİN ÇİLİMLİ İLÇESİ KAYMAKAMI FURKAN ALPAY, GÖLCÜK DEPREMİNDE HAYATINI KAYBEDEN ŞEHİT BAHRİYELİ ER BÜLENT ÜNLÜ’NÜN ANNESİNİ ZİYARET ETTİ. ALPAY, ŞEHİT ANNESİNİN 70. DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
47 Yılın Ardından Alkışlarla Uğurlanan Eğitimci: Muzaffer Ramazan Çaylı
2
Alanya İncekum'da D-400 Düzenlemesi Esnafı Sokağa Döktü: 'Müşteri Kaybı' Endişesi
3
Başkan Geçit'ten Fen İşleri Personeline Teşekkür
4
Maden Camii'nde Yatsı Namazı Buluşması — Müftü Şahmurat Kaya Sohbeti
5
Kartal Trafik Kazası: Şüphelinin 20 Günlük Tahliyesi Tepki Çekti
6
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy’tan Veda: Mülkiye Baş Müfettişliğine Atandı
7
Çorum'da Semt Pazarlarında 'Seç-Al' Uygulaması Başladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları