Düzce Kaymakamı Furkan Alpay, Şehit Annesinin 70. Doğum Gününü Kutladı

Çilimli’de anlamlı ziyaret

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Çilimli ilçesi Kaymakamı Furkan Alpay, Gölcük depreminde hayatını kaybeden Şehit Bahriye Er Bülent Ünlü’nün annesi İmran Ünlü’yü ziyaret ederek 70. doğum gününü kutladı.

Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay, şehit ailelerini bir an olsun yalnız bırakmadıklarını vurguladı. Alpay, 17 Ağustos 1999’da yaşanan deprem afetinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yatakhane binasının enkazında kalarak şehit olan Bülent Ünlü’nün annesiyle bir araya geldi.

Kaymakam Alpay'ın açıklaması şu şekildedir: "Aziz şehidimiz Bülent Ünlü’nün kıymetli ailesini ziyaret ettik. Bu anlamlı buluşmada, annemiz İmran Ünlü’nün 70. yaş gününü birlikte kutladık. Kendisine sağlık ve huzur diliyor, aziz şehidimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum".

Bu özel günde şehit annesinin sabrı, gücü ve vatan sevgisi bir kez daha öne çıktı. İmran Ünlü, kendisini yalnız bırakmayan Kaymakam Furkan Alpay’a teşekkür etti.

