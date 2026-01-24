Manisa'da Sağanak: Büyükşehir ve MASKİ Ekipleri Sahada

Manisa'da sağanakla mücadele: Büyükşehir ve MASKİ ekipleri sahada

Manisa genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Teyakkuza geçen ekipler yoğun mesai yürütüyor

Yağışın başlamasıyla birlikte teyakkuza geçen Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için il genelinde koordineli müdahaleler gerçekleştiriyor. Ekipler, yağmurla sürüklenen malzemelerin yağmur suyu ızgaralarını tıkamaması için temizlik çalışmaları yapıyor ve kanalizasyon hatlarında gerekli müdahaleleri gerçekleştirerek suyun sağlıklı şekilde tahliyesini sağlıyor.

Ekipler ayrıca ağaç devrilmeleri, su baskınları, taşkınlar ve ulaşımı olumsuz etkileyebilecek risklere karşı sahada aktif görev yapıyor.

Kanalizasyonları tıkayan atıklar temizlendi

MASKİ ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında akışı engelleyen çöp ve atıklar temizlendi. Ekipler, kanalizasyon hatlarına atılan çöplerin taşkınlara yol açtığını belirterek vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti.

Atıkların çöp kutularına atılması gerektiğini vurgulayan ekipler, bu konuda gösterilecek hassasiyetin yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçeceğini ifade etti.

Çalışmalar sürecek; ihbar hatları aktif

Yağışın seyrine göre çalışmaların artarak devam edeceği bildirildi. Vatandaşların yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hızlı destek alabilmeleri için MASKİ ALO 185 Çağrı Merkezi ile ALO 153 Çözüm Merkezi'ni arayabilecekleri hatırlatıldı. İhbarların anında saha ekiplerine yönlendirildiği ve sorunlara kısa sürede müdahale edildiği belirtildi.

