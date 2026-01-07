Düzce Topuk Yaylası Göleti Dondu: Hava Sıcaklığı -10°C

Düzce Topuk Yaylası Göleti Dondu

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesindeki önemli turizm merkezlerinden Topuk Yaylasında bulunan gölet, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesiyle yüzeyi tamamen buzla kaplandı.

Kış Manzarası ve Görüntüler

Kentin önemli turizm destinasyonlarından biri olan ve Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ait tesislerin de bulunduğu yaylada, kış şartları etkisini gösterdi. Kar yağışının ardından beyaza bürünen yayla ile donan göletin oluşturduğu etkileyici manzara, dron ile havadan görüntülendi.

Hava Durumu

Bölgede soğuk havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Düzce'de Topuk Yaylası Göleti buz tuttu