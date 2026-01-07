Düzce Topuk Yaylası Göleti Dondu: Hava Sıcaklığı -10°C

Düzce'nin Topuk Yaylası'ndaki gölet, sıcaklıkların sıfırın altında 10 dereceye düşmesiyle tamamen dondu; karla kaplı manzara dronla görüntülendi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 12:55
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 12:55
Düzce Topuk Yaylası Göleti Dondu

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesindeki önemli turizm merkezlerinden Topuk Yaylasında bulunan gölet, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesiyle yüzeyi tamamen buzla kaplandı.

Kış Manzarası ve Görüntüler

Kentin önemli turizm destinasyonlarından biri olan ve Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ait tesislerin de bulunduğu yaylada, kış şartları etkisini gösterdi. Kar yağışının ardından beyaza bürünen yayla ile donan göletin oluşturduğu etkileyici manzara, dron ile havadan görüntülendi.

Hava Durumu

Bölgede soğuk havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

