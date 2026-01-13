Düzce Üniversitesi'nde 'Anne Eli' ile Öğrencilere Ev Yapımı Gözleme Desteği

Düzce Belediyesi ve Kent Konseyi, final haftasında Düzce Üniversitesi kütüphanesinde 'Anne Eli' etkinliğiyle öğrencilere ev yapımı gözleme ikram etti, talepler alındı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 13:03
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 13:23
Kütüphanede moral etkinliği

Düzce Belediyesi ve Düzce Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen 'Anne Eli' etkinliği, Düzce Üniversitesi kütüphanesinde final haftasında ders çalışan öğrencilere moral desteği sundu.

Etkinliğe Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç ve Kent Konseyi Başkanı Cihan Ünal katıldı; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir de programa eşlik etti.

Kent Konseyi üyesi gönüllü kadınlar, kütüphanede kurdukları tezgahlarda öğrencilere ev yapımı gözleme ikram etti. Öğrenciler kısa bir ara verip sıcak bir ortamda dinlenme fırsatı buldu.

Gençler daha sonra Düzce Belediyesi ve Düzce Üniversitesi yetkilileriyle görüşerek talep ve önerilerini iletti; gurbette eğitimlerini sürdüren öğrenciler uygulamadan duydukları memnuniyeti belirtti.

Yetkililer, kurumlar arası iş birliğinin süreceği ve her yaştan vatandaşın kendini yalnız hissetmemesi için gereken imkanların sağlanacağı sözünü yineledi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

