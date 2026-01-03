Düzce Valiliği'nden Batı Karadeniz'e Fırtına Uyarısı: Rüzgar 80 km/saat'e Çıkabilir

Düzce Valiliği'nden Batı Karadeniz İçin Fırtına Uyarısı

Yetkililer vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği, bugün etkili olacak ve 4 Ocak 20026 Pazar günü 03.00’e kadar etkili olması beklenen ve saatteki hızı 80 Kilometreyi bulacak fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

Düzce Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıyı paylaştı. Yapılan açıklamada vatandaşların tedbirli olması istendi ve şu ifadeler yer aldı:

"Rüzgarın 3 Ocak 2026 Cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz’de, (Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük) yüksek kesimleri başta olmak üzere güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat, yüksek kesimlerde yer yer 80 km/saat şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kar örtüsüne sahip yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

Yetkililer, olası ulaşım aksamaları, çatı uçması, ağaç devrilmesi, baca gazı zehirlenmeleri ve çığ riskine karşı gerekli önlemlerin alınmasını vurguladı.

Fırtınanın 3 Ocak 2026 saat 18.00 ile 4 Ocak 2026 03.00 saatleri arasında etkili olması bekleniyor.

