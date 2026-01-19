Düzce Valisi Mehmet Makas göreve başladı

Yayın Tarihi: 19.01.2026 12:01
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 12:07
DÜZCE (İHA) — Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Düzce Valisi olarak atanan Mehmet Makas görevine başladı. Kırıkkale Valiliği görevinden Düzce'ye atanan Makas, ilk gününde yoğun bir karşılama ile karşılaştı.

İlk gününde karşılama

Vali Mehmet Makas'ı göreve başlarken vali yardımcıları, belediye başkanları, siyasi parti il temsilcileri, emniyet ve jandarma birimleri tarafından karşılandı.

İlk açıklamalarında hedef: İstişare ve hizmet

Vali Makas, göreve başlarken yaptığı açıklamada "Bugün 'Ya Allah Bismillah' diyerek göreve başlıyoruz" dedi ve Cumhurbaşkanlığı liderliğinde ülkenin ilerlemesi için ekip halinde çalışacaklarını vurguladı. Makas, Şeyh Edebali'nin sözünü referans göstererek "İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın" anlayışıyla Düzcelilere hizmet edeceklerini belirtti.

Vali Makas, Düzce'yi "örnek ve güzel bir kent" olarak tanımladı ve önceki yöneticilerin çalışmalarını takdir ederek, taşıdıkları bayrağı daha ileriye götürme kararlılığında olduklarını söyledi. Basının desteğini beklediğini ifade eden Makas, milletvekilleri, belediye başkanları ve mülki idare ile uyum içinde çalışacaklarını kaydetti.

Kendisiyle ilgili duygularını, "Ben Karabük'te büyüdüm ama Erzurum, İspirli bir kardeşinizim" sözleriyle paylaşan Makas, Düzce'yi uzaklardan takip ettiğini ve burada görev yapma fırsatı bulduğu için memnuniyet duyduğunu belirtti.

Suriye ateşkesine ilişkin değerlendirme

Vali Makas, Suriye'de yaşanan gelişmelere de değinerek "Terörsüz Türkiye mottosu" çerçevesinde atılan adımları ve Cumhurbaşkanlığı liderliğinde sağlanan mutabakatı olumlu bulduğunu söyledi. Makas, Türk milletinin bölgeye düzen getirme vizyonuna vurgu yaptı ve Atatürk'ün muhasır medeniyetler hedefine ulaşma kararlılığını yineledi.

Yönetim anlayışı: Katılımcı ve adaletli

Yönetim tarzını açıklayan Vali Makas, yönetişim ve istişare ilkelerine bağlı olacaklarını, tek taraflı ve cebirle yönetim anlayışından uzak duracaklarını ifade etti. İnsan odaklı çalışacaklarını söyleyen Makas, adalet, ehliyet ve emniyetten asla vazgeçmeyeceklerini belirterek halka hizmet yarışında destek beklediğini dile getirdi.

"Bizler ceberut bir devlet anlayışı ile değil, istişare ile bu kenti yöneteceğiz" diyen Makas, Düzce'yi daha yukarılara taşımak için tüm paydaşlarla birlikte çalışacaklarını vurguladı.

