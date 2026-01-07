Düzce ve Batı Karadeniz’e Kuvvetli Fırtına Uyarısı: Rüzgar Saatte 80-90 km’ye Çıkabilir

DÜZCE (İHA) – Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Kuvvetli Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirdi. Yetkililer, özellikle Bartın, Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin etkili olacağını vurguladı.

Beklenen Rüzgar Şiddeti

Genel Müdürlükten yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden eseceği, hızının saatte 50-70 kilometre aralığında olacağı; yüksek kesimlerde ise yer yer 80-90 kilometreye ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Olası Riskler ve Tavsiyeler

Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın neden olabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi tehlikelere karşı tedbirli olunmasını istedi. Vatandaşların açıkta kalan eşyalarını güvence altına alması, sürücülerin dikkatli ve yavaş seyretmesi uyarıldı.

Ayrıca soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile yüksek kesimlerdeki tipi riski konusunda uyarı yapıldı; yeterli havalandırma, baca kontrolleri ve gerekli önlemlerin alınması önemle önerildi.

Vatandaşlar, olumsuz hava koşullarına karşı yerel yetkililerin yönlendirmelerini takip etmeli ve acil durumlar için hazırlıklı olmalıdır.

