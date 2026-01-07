Düzce ve Batı Karadeniz’e Kuvvetli Fırtına Uyarısı: Rüzgar Saatte 80-90 km’ye Çıkabilir

Meteoroloji, Düzce ve Batı Karadeniz'de yarın sabah kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini; rüzgarın yer yer saatte 80-90 km'ye ulaşabileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 15:18
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 15:18
Düzce ve Batı Karadeniz’e Kuvvetli Fırtına Uyarısı: Rüzgar Saatte 80-90 km’ye Çıkabilir

DÜZCE (İHA) – Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Kuvvetli Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirdi. Yetkililer, özellikle Bartın, Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin etkili olacağını vurguladı.

Beklenen Rüzgar Şiddeti

Genel Müdürlükten yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden eseceği, hızının saatte 50-70 kilometre aralığında olacağı; yüksek kesimlerde ise yer yer 80-90 kilometreye ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Olası Riskler ve Tavsiyeler

Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın neden olabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi tehlikelere karşı tedbirli olunmasını istedi. Vatandaşların açıkta kalan eşyalarını güvence altına alması, sürücülerin dikkatli ve yavaş seyretmesi uyarıldı.

Ayrıca soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile yüksek kesimlerdeki tipi riski konusunda uyarı yapıldı; yeterli havalandırma, baca kontrolleri ve gerekli önlemlerin alınması önemle önerildi.

Vatandaşlar, olumsuz hava koşullarına karşı yerel yetkililerin yönlendirmelerini takip etmeli ve acil durumlar için hazırlıklı olmalıdır.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, YARIN SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN BATI KARADENİZ GENELİNDE KUVVETLİ...

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, YARIN SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN BATI KARADENİZ GENELİNDE KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA BEKLENDİĞİNİ BİLDİRDİ.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş'ta Dev Buz Sarkıtları Tehlike Saçıyor: Çatılardan Düşme Riski
2
Taşköprü Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Kış Yemlemesi
3
Kırşehir'de Yaralı Eşeği Köylü Sahiplendi
4
Şehitkamil'den Çifte Şampiyonluk: U12 ve U16 Sutopu Zaferi
5
Mardin'de 5 bin 357 Konut İçin Kura Çekimi Yapıldı
6
Söke'de 8 Mahallede Şap Karantinası Kaldırıldı
7
MKE, Kamudan Toplanan Hurdaları Silah ve Mühimmata Dönüştürüyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları