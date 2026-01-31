Düzceli Kıbrıs Gazisi Mehmet Ali Çiçek 72 Yaşında Vefat Etti

Kıbrıs Gazisi Mehmet Ali Çiçek hayatını kaybetti

Gümüşova'da askeri törenle uğurlandı

Düzceli Kıbrıs Gazisi Mehmet Ali Çiçek, uzun süredir devam eden tedavisi sonrası hayatını kaybetti. 72 yaşında vefat eden Çiçek için bölgesinde tören düzenlendi.

Merkezi Gümüşova İlçesi Fatih Mahallesi olan gazinin evinin önünde askeri tören gerçekleştirildi. Yapılan törende silah arkadaşları ve yakınları hazır bulundu.

Törenin ardından Mehmet Ali Çiçek'in naaşı alınarak Gümüşova Merkez Camiine getirildi. Burada yakınlarının başında helallik alınması ve cenaze namazının kılınmasının ardından dualar edildi.

Yapılan dini törenlerin ardından Mehmet Ali Çiçek, son olarak Gümüşova Mezarlığına defnedildi. Bölge halkı ve yakınları, gaziyi son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

