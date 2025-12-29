Edirne'de 12 Yıl Sonra Tahliye: Gözyaşı ve Kavuşma Sevinci

Tahliyeler TBMM tarafından kabul edilen düzenleme sonrası sürüyor

TBMM’de kabul edilen 11’inci Yargı Paketinin yürürlüğe girmesinin ardından Edirne Ceza İnfaz Kurumunda tahliyeler devam ediyor. Cezaevi kapısından çıkan mahkûmların duygusal anları kameralara yansırken, bazıları yıllar sonra ailelerine kavuşmanın sevincini gözyaşlarıyla dile getirdi.

Gözyaşlarına hâkim olamayan İmam Hüseyin Demir, 12 yıl sonra tahliye olduğunu belirterek duygularını şu sözlerle aktardı:

İmam Hüseyin Demir: "Vallahi çok heyecanlıyım, şükürler olsun ailemize kavuşuyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. İnşallah bu son olur. Başımıza talihsiz bir olay gelmişti, bedelini çektik. Şimdi çocuklarıma kavuşuyorum. Evdekilere daha söylemedim, onlara sürpriz yapacağım. Çıkmayı beklemiyorduk ama bugün nasip oldu. Allah kimseyi bir daha buraya düşürmesin. Hayat dışarıda çok güzel, özgürlük bambaşka. Eşimi, çocuklarımı, annemi babamı çok özledim. İstanbul’a gideceğim. İnşallah bu son olur"

Ercan Kalp ise duygularını, "Çok mutluyuz, ailemizi bekliyoruz. Allah herkese nasip etsin. Dışarıdaki herkes alın teriyle parasını kazansın. Haberlerde görüyoruz, trafikte gerginlik ve kavga var. Herkes işine gücüne baksın" sözleriyle ifade etti.

Muhammet Özbek yeni bir başlangıç yaptığını belirterek, "Şu an yeni bir hayata başlıyorum, hayatımın ilk adımını atıyorum. Çok mutluyum ama içeride kalan arkadaşlarım var, onları bekliyorum. Aklım onlarda kaldı" dedi.

Serkan Karadeniz de, "Çok şükür kurtulduk, mutluyuz. Ailelerimize kavuşacağız. Allah kimseyi buraya düşürmesin. Dışarıda bizi bekleyen bir hayat var. Yetkililerden Allah razı olsun" açıklamasında bulundu.

Tahliye edilen diğer mahkûmlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederek özgürlüğün sevincini paylaştı.

Cezaevi önünde yaşanan bu anlar, tahliye olanları ve onları bekleyen yakınlarını duygulandırdı; yılların ardından gelen kavuşma anları hem sevinç hem de hüzün taşıdı.

