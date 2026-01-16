Edirne'de Kar Yağışı: Selimiye Camii'de Görsel Şölen

Edirne'de akşam saatlerinde hızlanan kar yağışı, Selimiye Camii ve meydanda izleyenlere eşsiz görsel anlar yaşattı; yerde henüz birikme yok.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 23:23
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 23:23
Edirne'de kar yağışı Selimiye Camii manzarasıyla büyüledi

Akşam saatlerinde hızlanan kar, meydanda yoğun ilgi gördü

Edirne kent merkezinde başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Kar tanelerinin Selimiye Camiinin minareleri ve kubbeleriyle buluştuğu o anlar, hem Edirnelileri hem de şehri ziyaret edenleri mest etti.

Vatandaşlar, Selimiye Meydanında havada süzülen karın tadını çıkarıp fotoğraf çektirirken, yerde henüz anlamlı bir birikme olmadığı gözlendi.

Kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları