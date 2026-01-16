Edirne'de Kar Yağışı: Selimiye Camii'de Görsel Şölen

Edirne'de kar yağışı Selimiye Camii manzarasıyla büyüledi

Akşam saatlerinde hızlanan kar, meydanda yoğun ilgi gördü

Edirne kent merkezinde başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Kar tanelerinin Selimiye Camiinin minareleri ve kubbeleriyle buluştuğu o anlar, hem Edirnelileri hem de şehri ziyaret edenleri mest etti.

Vatandaşlar, Selimiye Meydanında havada süzülen karın tadını çıkarıp fotoğraf çektirirken, yerde henüz anlamlı bir birikme olmadığı gözlendi.

Kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

EDİRNE’DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR