Kayseri-Kahramanmaraş Kara Yolu Tipi Nedeniyle Trafiğe Kapandı

Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle Pınarbaşı-Göksün kesiminde saat 22.30'da çift yönlü olarak tüm araç trafiğine kapatıldı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 23:54
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 23:58
Kayseri-Kahramanmaraş Kara Yolu Tipi Nedeniyle Trafiğe Kapandı

Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu tipi nedeniyle trafiğe kapandı

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunda ulaşım durdu. Bölgede görüş mesafesinin düşmesi ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yetkililer tedbir aldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama

"Pınarbaşı-Göksün kara yolu, saat 22.30 itibarıyla yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çift yönlü olarak tüm araç trafiğine kapatılmıştır" denildi.

KAYSERİ-KAHRAMANMARAŞ KARAYOLU YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI.

