Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu tipi nedeniyle trafiğe kapandı
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunda ulaşım durdu. Bölgede görüş mesafesinin düşmesi ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yetkililer tedbir aldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama
"Pınarbaşı-Göksün kara yolu, saat 22.30 itibarıyla yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çift yönlü olarak tüm araç trafiğine kapatılmıştır" denildi.
