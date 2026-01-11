Kayseri-Kahramanmaraş Kara Yolu Tipi Nedeniyle Trafiğe Kapandı

Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle Pınarbaşı-Göksün kesiminde saat 22.30'da çift yönlü olarak tüm araç trafiğine kapatıldı.