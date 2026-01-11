Edirne Üreten Kadınlar Pazarı: Soğukta Sıcak Lezzetler ve Kadın Emeği

Yayın Tarihi: 11.01.2026 13:04
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 13:16
Edirne'de kurulan Üreten Kadınlar Pazarı, kışın sert yüzüne rağmen ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Pazarda emekle hazırlanan doğal ürünler, hem aile bütçelerine katkı sağlayan kadın üreticilerin çabalarını görünür kılıyor hem de tüketicilere taze lezzetler sunuyor.

Pazarda yükselen sıcak lezzetler

Tezgâhlardan yükselen lokma, gözleme ve katmer kokuları soğuğa aldırış etmeyenleri pazara çekiyor. Taze hazırlanmış ürünler, özellikle kış günlerinde pazara gelenlerin ilgisini artırırken, alım gücündeki düşüşün satışları etkilediği de üreticiler ve alışveriş yapanlar tarafından ifade ediliyor.

Üreticilerin emeği ve çeşitler

Nermin Çetin, üretmenin kendisi için yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda manevi bir güç olduğunu vurguluyor: "Az da olsa evime katkı sağlıyorum. Kimseye muhtaç olmuyorum, hatta çocuklarıma para verebiliyorum." Havsa'nın Kuzucuk köyünden pazara gelen Çetin, tam buğday, siyez, ekşi mayalı ve nohutlu olmak üzere dört çeşit ekmek ürettiğini söylüyor. Nohutlu ekmek yapımının zorluklarına dikkat çeken Çetin, "İlla sıcak olması gerekiyor. Mayası tutarsa oluyor, tutmazsa olmuyor" diyerek üretim sürecindeki ince ayrıntıları paylaşıyor.

Tüketici ve satıcı görüşleri

Alışveriş yapan Tezcan Liznak, pazarı doğal ve organik ürünlere ulaşmanın önemli bir yolu olarak nitelendiriyor; ancak fiyatların biraz yüksek olduğu ve daha makul seviyelere düşmesini temenni ettiğini belirtiyor. Bal satıcısı Nazmi Yılmaz ise soğuk hava şartlarına rağmen pazarda yer almaya devam ettiklerini söyleyerek, "Soğuk sıcak demeden insanlara hizmet için buradayız" ifadelerini kullanıyor.

Edirne Üreten Kadınlar Pazarı, soğuk havaya rağmen üretici ile tüketiciyi buluşturmaya devam ederek kadın emeğinin görünürlüğünü artırıyor ve doğal ürünleri sofralara taşıyan önemli bir buluşma noktası olma niteliğini koruyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

