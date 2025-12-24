DOLAR
Edirne Valisi Teşekkür Etti: Liseli Gençlerden Engelli Vatandaşa Örnek Yardım

Edirne'de Kırkpınar Spor Lisesi öğrencileri Faruk Can Şenkal ve Emir Hüseyin Vardar, aküsü biten engelli araca yardım ederek Edirne Valisi Yunus Sezer tarafından tebrik edildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 16:49
Edirne Valisi, Liseli Gençlerin Duyarlı Davranışını Tebrik Etti

Kırkpınar Spor Lisesi öğrencilerinin yardım hareketi kamuoyunda takdir topladı

Edirne’de Kırkpınar Spor Lisesi 12’nci sınıf öğrencileri Faruk Can Şenkal ve Emir Hüseyin Vardar, aküsü biten engelli aracıyla yolda kalan yaşlı bir vatandaşa yardımcı olarak dikkat çekti. Gençlerin bu duyarlı davranışı kısa sürede kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Olayı yakından takip eden Edirne Valisi Yunus Sezer, Faruk Can Şenkal ve Emir Hüseyin Vardar’ı hem sporcu kimlikleriyle hem de sergiledikleri insanlık örneğiyle topluma rol model oldukları için tebrik etti ve teşekkürlerini iletti.

Vali Sezer, gençlerin bu davranışının dayanışma, yardımlaşma ve toplumsal duyarlılık açısından örnek oluşturduğunu vurguladı. Bu tür davranışların gençlere ve tüm topluma ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Faruk Can Şenkal ve Emir Hüseyin Vardar’ın sergilediği örnek tavır, hem okul çevresinde hem de kent genelinde takdirle karşılanırken, Vali Sezer tarafından yapılan tebrik gençlerin sosyal duyarlılığını daha da görünür kıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

