Efkan Ala’dan Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu’na Ziyaret: Birlik ve Sivil Toplum Mesajı

Efkan Ala’dan Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu’na Ziyaret

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu’nu ziyaret ederek Erzurumlu hemşehrilerle bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleşen programda birlik ve beraberlik vurgusu ön plana çıktı.

Katılımcılar ve ilgi

Federasyon binasındaki ziyarete; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sadettin Hülagü, Veysel Tipioğlu, Sami Çakır, Cemil Yaman ve Radiye Sezer Katırcıoğlu ile AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus katıldı. Ayrıca Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti ilçe başkanları, federasyon ve dernek temsilcileri ile Erzurumlu kanaat önderleri de programdaydı.

Ala’nın mesajı

Programda konuşan Efkan Ala, Erzurum’un tarih boyunca milli birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu belirterek, Erzurumluların Kocaeli’de sosyal, kültürel ve ekonomik hayata önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Ala, sivil toplum kuruluşlarının toplumun mayası olduğunu ve bu yapıların güçlenmesinin ülkenin geleceği için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Federasyonun çalışmaları

Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Tekin Dursun ise konuşmasında federasyonun faaliyetlerine değindi ve derneklerin yerel hayattaki rolünü anlattı.

Program, karşılıklı görüş alışverişi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN VEKİLİ EFKAN ALA, KOCAELİ ERZURUM DERNEKLER FEDERASYONU’NU ZİYARET EDEREK ERZURUMLU HEMŞEHRİLERLE BİR ARAYA GELDİ.