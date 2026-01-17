Ege Denizi Güneyinde Fırtına Uyarısı — 18 Ocak Pazar

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, 18 Ocak Pazar Ege Denizi’nin güneyinde kuzey-kuzeydoğudan 6-8 kuvvetinde (50-75 km/s) fırtına beklendiğini ve deniz ulaşımında aksama uyarısı yaptı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden deniz ulaşımına dikkat çağrısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, 18 Ocak Pazar günü Ege Denizi’nin güneyinde fırtına beklendiği bildirildi.

Yapılan değerlendirmelere göre, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiğini kaydetti.

Yetkililer, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve deniz trafiğiyle uğraşanların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Özellikle deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

