Ege Denizi Güneyinde Fırtına Uyarısı — 18 Ocak Pazar

Ege Denizi’nin Güneyinde Fırtına Uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden deniz ulaşımına dikkat çağrısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, 18 Ocak Pazar günü Ege Denizi’nin güneyinde fırtına beklendiği bildirildi.

Yapılan değerlendirmelere göre, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiğini kaydetti.

Yetkililer, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve deniz trafiğiyle uğraşanların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Özellikle deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

