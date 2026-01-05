Eğil Belediyesi, Oyalı Mahallesi'ndeki Okul İçin Odun ve Palet Kırdı

Diyarbakır'da eğitime destek

Eğil Belediyesi ekipleri, Diyarbakır'da bulunan Oyalı Mahallesi Baver Mezrası'ndeki ilköğretim okuluna odun ve palet kırma çalışması yaparak sıcak bir ortam sağladı.

Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, belediye ekiplerince gerçekleştirilen çalışmayı duyurdu.

Seydaoğlu, "Öğrencilerimizin daha sıcak ve sağlıklı bir ortamda eğitim alabilmesi için desteğimiz sürmektedir" dedi.

