DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Eğil Belediyesi, Oyalı Mahallesi'ndeki Okul İçin Odun ve Palet Kırdı

Eğil Belediyesi ekipleri, Oyalı Mahallesi Baver Mezrası'ndeki ilköğretim okuluna odun ve palet kırarak ısıtma desteği sağladı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 22:10
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 22:10
Eğil Belediyesi, Oyalı Mahallesi'ndeki Okul İçin Odun ve Palet Kırdı

Eğil Belediyesi, Oyalı Mahallesi'ndeki Okul İçin Odun ve Palet Kırdı

Diyarbakır'da eğitime destek

Eğil Belediyesi ekipleri, Diyarbakır'da bulunan Oyalı Mahallesi Baver Mezrası'ndeki ilköğretim okuluna odun ve palet kırma çalışması yaparak sıcak bir ortam sağladı.

Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, belediye ekiplerince gerçekleştirilen çalışmayı duyurdu.

Seydaoğlu, "Öğrencilerimizin daha sıcak ve sağlıklı bir ortamda eğitim alabilmesi için desteğimiz sürmektedir" dedi.

DİYARBAKIR'DA EĞİL BELEDİYESİ EKİPLERİ, BİR OKUL İÇİN ODUN VE PALET KIRARAK SICAK ORTAM...

DİYARBAKIR'DA EĞİL BELEDİYESİ EKİPLERİ, BİR OKUL İÇİN ODUN VE PALET KIRARAK SICAK ORTAM SAĞLADI.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eğil Belediyesi, Oyalı Mahallesi'ndeki Okul İçin Odun ve Palet Kırdı
2
Diyarbakır'da Trafik Tıkanınca Vatandaş Hastasını Sırtında Taşıdı
3
Elazığ'da Kapalı Köy Yolları 90 Araç ve 120 Personelle Ulaşıma Açıldı
4
Zonguldak'ta Haftalık Asayiş ve Güvenlik Toplantısı — Vali Hacıbektaşoğlu Başkanlığında
5
Vezirköprü'de Sosyal Destek: 2025'te 428 Yetim ve Öksüz Ziyaret Edildi
6
Sami Er, Kızı Berra Nur Er’in Nikahını Kıydı
7
Malatya Darende'de yaban hayvanlarına yem bırakıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları