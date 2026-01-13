Eğil Muhtarlarından Başkan Fırat Seydaoğlu’na Teşekkür Plaketi

Eğil muhtarlarından Başkan Seydaoğlu’na teşekkür plaketi

Eğil ilçesinde mahalle muhtarları, 10 Ocak İdareciler Günü vesilesiyle bir araya gelerek Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu'na plaket takdim etti.

Muhtarların takdimi ve teşekkür sözleri

Toplantıda muhtarlar, zorlu kış koşullarında gösterdiği özverili çalışmalar ve sahadaki başarılı performansı nedeniyle Seydaoğlu'nu tebrik etti. Muhtarlar, '10 Ocak İdareciler Günü münasebetiyle, ilçemiz adına gece gündüz demeden görev yapan Belediye Başkanımıza teşekkürlerimizi sunarak plaket takdiminde bulunduk' dedi.

Başkan Seydaoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek tüm muhtarlara teşekkür etti. Seydaoğlu, 'Birlik ve dayanışma içinde ilçemiz için çalışmaya devam ediyoruz. Tüm muhtarlarımıza özverili çalıştıkları için bende hem şahsım hem belediyem adına onların da 10 Ocak İdareciler Gününü kutluyorum' diye konuştu.

