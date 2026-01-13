Eğil Muhtarlarından Başkan Fırat Seydaoğlu’na Teşekkür Plaketi

Eğil muhtarları, 10 Ocak İdareciler Günü'nde Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu'na özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür plaketi sundu.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 16:26
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 16:26
Eğil ilçesinde mahalle muhtarları, 10 Ocak İdareciler Günü vesilesiyle bir araya gelerek Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu'na plaket takdim etti.

Muhtarların takdimi ve teşekkür sözleri

Toplantıda muhtarlar, zorlu kış koşullarında gösterdiği özverili çalışmalar ve sahadaki başarılı performansı nedeniyle Seydaoğlu'nu tebrik etti. Muhtarlar, '10 Ocak İdareciler Günü münasebetiyle, ilçemiz adına gece gündüz demeden görev yapan Belediye Başkanımıza teşekkürlerimizi sunarak plaket takdiminde bulunduk' dedi.

Başkan Seydaoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek tüm muhtarlara teşekkür etti. Seydaoğlu, 'Birlik ve dayanışma içinde ilçemiz için çalışmaya devam ediyoruz. Tüm muhtarlarımıza özverili çalıştıkları için bende hem şahsım hem belediyem adına onların da 10 Ocak İdareciler Gününü kutluyorum' diye konuştu.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

