Kastamonu'da Kediler 1 Metrelik Karda Sıralı Yürüdü

Kastamonu'da Kedilerin Karla Savaşı: Sıralı Yürüyüş Kamerada

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde, kara rağmen yürüme çabası gösteren kedilerin oluşturduğu sahneler renkli görüntülere dönüştü.

Yukarısökü'de İmamın Çağrısına Gelen Kediler

Yukarısökü köyü Tarakçılar Mahallesi'nde yaşayan köy imamı Rıfat Şahin, kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığı köyde cep telefonu kamerasıyla görüntü kaydı yaparken, karda yürümeye çalışan kedilere seslendi.

Boylarını aşan karda yürümeye çalışan kediler, imamın çağrısına cevap vermek için sıralı şekilde ilerlemeye çalıştı ve bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler köydeki soğuk ve sevecen anların bir arada yaşandığını gösterdi.

Kedilere seslenen imamın sözleri kayıtta şu şekilde yer aldı: "Kediler hey canlarım, gelin buraya. Bana yol açıyorlar, bunlara can kurban. Hanım evde ne varsa getir. Et, köfte getir. Sıra sıra geliyorlar. Sizi seviyorum".

İmamın cep telefonu ile kaydettiği bu görüntüler, köy yaşamının sıcak anlarını ve zorlu kış koşullarında hayvanlara gösterilen ilgiyi gözler önüne serdi.

