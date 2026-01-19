Murat Dağı Kızak ve Kayak Festivali'ne On Binlerce Katıldı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Murat Dağı Kızak ve Kayak Festivali, bölge tarihine geçecek bir katılımla ve coşkuyla gerçekleştirildi. Ege ve Marmara bölgelerinin su kaynağı olan Murat Dağı, binlerce vatandaşın eğlence dolu anlarına sahne oldu.

Yoğun Katılım ve Renkli Etkinlikler

Gediz Belediyesi tarafından hayata geçirilen festival, beklenen ilginin çok üzerinde on binlerce kişiyi ağırladı. Festival alanı adeta bir kutlamaya dönüşürken, vatandaşlar kışın ve karın tadını doyasıya çıkardı. Ünlü sunucu ve DJ Doğukan Alsay’ın performansları, kartopu savaşları ve kızak yarışları her yaştan katılımcıya unutulmaz anlar yaşattı.

Protokol Tam Kadro Katıldı

Bölgede bir ilk olma özelliği taşıyan festivale devlet erkanı da katıldı. Programa; Kütahya Valisi Musa Işın, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Gediz Kaymakamı Emrah Uzun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, çevre belde belediye başkanları, STK temsilcileri ve protokol üyeleri katılım sağladı. Protokol üyeleri vatandaşlarla selamlaşarak pistlerdeki coşkuya ortak oldu.

Gastronomi ve Yerel Lezzetler

Festival, sadece spor ve eğlenceyle sınırlı kalmadı; Gediz’in gastronomi değerleri de ön plana çıktı. Soğuk havada Murat Dağı’nın zirvesine çıkan misafirlere, ilçenin coğrafi işaretli ve dünyaca tanınan lezzeti Gediz Tarhana Çorbası ikram edildi. Karlı zirvelerde sunulan bu geleneksel tat, ziyaretçilerden tam not aldı.

Başkan Akel'in Vizyonu

Festivalin mimarı olan Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Murat Dağı için çizdikleri vizyonu şu sözlerle özetledi: 'İlk kez düzenlediğimiz festivalimiz, bölgemizde bir ilk olma özelliği taşıyor. Marmara ve Ege denizlerimizi besleyen Murat Dağı’mızda, termal turizmin yanında kayak ve kızak turizmini de canlandırmakta gayretliyiz. Murat Dağı sadece kışın değil, termal kaynakları ve doğasıyla dört mevsim hizmet verebilen nadir merkezlerden biridir. Hedefimiz, burayı Türkiye’nin en önemli cazibe merkezlerinden biri haline getirmektir. Bu kış şöleninde bizleri yalnız bırakmayan Sayın Valimize, Milletvekilimize ve on binlerce hemşehrimize teşekkür ediyorum.'

Ekonomiye ve Tanıtıma Katkı

Başarıyla tamamlanan festival, Murat Dağı Termal Kayak Merkezi’nin bölge ekonomisine ve tanıtımına sağladığı katkıyı bir kez daha tescilledi. Termal suyun sıcaklığını kayağın heyecanıyla birleştiren bu merkez, önümüzdeki yıllarda ulusal çapta daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yapması ve Ege’nin kış turizminde öncü bir merkez hâline gelmesi bekleniyor.

