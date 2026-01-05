Elazığ 112'ye Gelen 575 Bin Çağrının %62'si Asılsız Çıktı

112 Acil Çağrı Merkezi 2025 verilerini açıkladı

Elazığ 112 Acil Çağrı Merkezi, 2025 yılı verilerine göre gelen 575 bin çağrının 217 bininin vakaya dönüştüğünü, 358 bininin ise asılsız çağrı olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığınca acil çağrıların tek merkezde toplanması amacıyla kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi, yaklaşık 5 yıl önce yapımının tamamlanmasıyla Elazığ’da yeni binasında hizmete başlamıştı. Merkezin 2021 yılında faaliyete geçtiği ifade edildi.

112 Acil Çağrı Merkezi Kalite Koordinasyon ve Birim Sorumlusu Şehmus Avcı, merkezde sağlık, emniyet, AFAD, orman, itfaiye ve jandarma ekiplerinin tek çatı altında toplandığını belirtti. Avcı, koordinasyon gerektiren vakalarda vatandaşların sadece 112'yi arayarak ekipleri aynı anda yönlendirebildiğini kaydetti.

Avcı, 2025 verilerini değerlendirirken, asılsız aramaların kurumları zor durumda bıraktığını, saniyelerin hayati önem taşıdığı acil müdahalelerde gereksiz çağrılar nedeniyle gerçek yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara ulaşmada sorun yaşanabildiğini vurguladı.

Avcı ayrıca asılsız ve gereksiz aramalara karşı uygulanan yaptırımları şöyle aktardı: Kabahatler Kanununa göre gereksiz arayanlara bin 500 TL para cezası verildiği, aynı numara tekrar gereksiz aramaya devam ederse cezanın iki katına çıktığı, tekrarı halinde Cumhuriyet Başsavcılığına başvurulduğu belirtildi. Asılsız ihbarlarda ise 15 bin lira para cezası uygulandığını, tekrarı halinde cezanın iki katına çıktığını ve gerektiğinde Türk Ceza Kanunu kapsamında işlem yapıldığını söyledi.

2025 yılında gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlardan dolayı dört kişiye idari para cezası yazıldığı bildirildi.

ELAZIĞ 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ'NE GELEN 575 BİN ÇAĞRIDAN 217 BİNİ VAKAYA DÖNÜŞÜRKEN, 358 BİNİ ASILSIZ ÇAĞRI OLARAK KAYITLARA GEÇTİ