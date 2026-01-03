DOLAR
Elazığ Baskil'te 4.7'lik Deprem: Düğünde Panik Anları

Elazığ'ın Baskil ilçesinde saat 20.27'de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem, bir düğün salonunda hissedildi; bazıları masalarından kalktı, bazıları halaya devam etti.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 21:29
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 21:43
Deprem Detayları

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 20.27'de merkez üssü Elazığ'ın Baskil ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadı.

Düğün Salonunda Yaşananlar

Deprem anı bir düğün salonunda da hissedildi. Görüntülerde, o anları kayda alan vatandaşın bağırarak deprem olduğunu söylediği, bazı vatandaşların masalarından kalktığı ve bazılarının ise halaya devam ettiği anlar yer aldı. O anlara ait görüntüler kameraya yansıdı.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

