Elazığ Baskil'te 4.7'lik Deprem: Düğünde Panik Anları

Deprem Detayları

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 20.27'de merkez üssü Elazığ'ın Baskil ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadı.

Düğün Salonunda Yaşananlar

Deprem anı bir düğün salonunda da hissedildi. Görüntülerde, o anları kayda alan vatandaşın bağırarak deprem olduğunu söylediği, bazı vatandaşların masalarından kalktığı ve bazılarının ise halaya devam ettiği anlar yer aldı. O anlara ait görüntüler kameraya yansıdı.

