Karabük'te 112 köy yolu ulaşıma kapandı

Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 112 köy yolu ulaşıma kapandı. Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelindeki kapanışın ilçe bazındaki dağılımı şu şekilde verildi:

Merkez: 3, Eflani: 54, Eskipazar: 10, Safranbolu: 35, Yenice: 10. Ovacık ilçesinde kapalı köy yolunun bulunmadığı kaydedildi.

Karla mücadele çalışmaları

Açıklamada, sahada 15 ekip görev yaptığı; çalışmalarda 7 greyder, 2 kar bıçaklı kamyon, 6 kepçe ve 6 pick-up olmak üzere toplam 21 iş makinesi kullanıldığı bildirildi. Ayrıca Keltepe Kayak Merkezi yolunda temizlik ve tuzlama çalışmalarının aralıksız sürdüğü aktarıldı.

Yetkililerin uyarıları

Valilik, Karayolları, İl Özel İdaresi, belediyeler, AFAD, emniyet, jandarma, sağlık ve enerji ekiplerinin; kar küreme, tuzlama, yol açma, trafik güvenliğinin sağlanması, acil sağlık hizmetleri ve enerji arzının kesintisiz sürdürülmesi amacıyla görev yaptığını bildirdi.

Vatandaşlara yönelik uyarıda, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, trafiğe çıkacak sürücülerin kış lastiği kullanması ve hız kurallarına uyması, yayla ve yüksek kesimlere zorunlu olmadıkça gidilmemesi, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması istendi. Acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçilmesi gerektiği vurgulandı.

