Elazığ'da 273 köy yolunda karla mücadele sürüyor

İl Özel İdaresi ekipleri aralıksız çalışıyor

Elazığ'da dün etkili olan kar yağışı nedeniyle yüzlerce köy yolu ulaşıma kapandı. 273 köy yolunda açma ve temizleme çalışmaları devam ediyor.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kapanan yolların ulaşıma açılması için 90 araç ve 120 personelle aralıksız çalışma yürütüyor.

Ekiplerin önceliği, ulaşıma kapanan yerleşim birimlerine erişimi sağlamak ve güvenli ulaşımı tekrar temin etmek olarak belirtildi.

