Hakkari'de Kar Felci: 68 Yerleşim Yolu Kapandı

HAKKARİ (İHA)

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 23 köy ve 45 mezraya ulaşım sağlanamıyor; il genelinde toplam 68 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışı ve soğuk hava, bölgede günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapanan köy ve mezra yollarını yeniden açmak için çalışma başlattı.

Zorlu arazi ve olumsuz hava koşullarına rağmen ekipler, yolların en kısa sürede trafiğe açılması için yoğun mesai harcıyor. Çalışmaların planlı ve koordineli bir şekilde sürdürüldüğü bildirildi.

Yetkililer, aralıklarla devam eden yağışlar nedeniyle yüksek rakımlı bölgeler ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğu uyarısında bulundu. Vatandaşlar ve sürücülerin buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

