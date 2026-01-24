Hakkari'de Kar Felci: 68 Yerleşim Yolu Kapandı

Hakkari'de etkili kar yağışı nedeniyle 23 köy ve 45 mezraya ulaşım sağlanamıyor; Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri yolları açmak için çalışıyor.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 12:02
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 12:11
Hakkari'de Kar Felci: 68 Yerleşim Yolu Kapandı

Hakkari'de Kar Felci: 68 Yerleşim Yolu Kapandı

HAKKARİ (İHA)

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 23 köy ve 45 mezraya ulaşım sağlanamıyor; il genelinde toplam 68 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışı ve soğuk hava, bölgede günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapanan köy ve mezra yollarını yeniden açmak için çalışma başlattı.

Zorlu arazi ve olumsuz hava koşullarına rağmen ekipler, yolların en kısa sürede trafiğe açılması için yoğun mesai harcıyor. Çalışmaların planlı ve koordineli bir şekilde sürdürüldüğü bildirildi.

Yetkililer, aralıklarla devam eden yağışlar nedeniyle yüksek rakımlı bölgeler ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğu uyarısında bulundu. Vatandaşlar ve sürücülerin buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

HAKKARİ VE İLÇELERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE 23 KÖY VE 45 MEZRAYA ULAŞIM...

HAKKARİ VE İLÇELERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE 23 KÖY VE 45 MEZRAYA ULAŞIM SAĞLANAMIYOR.

HAKKARİ VE İLÇELERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE 23 KÖY VE 45 MEZRAYA ULAŞIM...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Osmaniye'de Çocuk Büfede Topu Pompayla Şişirdi; Büfe Sahibi Şikayetçi Olmadı
2
Hakkari-Yüksekova Kara Yolu'na Çığ Düştü: Trafik Kapandı, Ekipler Müdahale Etti
3
Edirne Esetçe'de Aşılama Sırasında Yeni Doğan Kuzu Sevinci
4
Düzce'de DOSKİM Temel Aşamasına Geçti: Özel Bireylere İstihdam
5
Niğde’nin Tek Kadın Ayakkabı Tamircisi: 16 Yaşındaki Esra Dinç
6
Marmaris Adaköy Yolu Yenilendi: 8 milyon TL ile Sıcak Asfalt ve Kaldırım
7
Elazığlı Ahmet Emre İlitaş'in Azmi: Takdir Belgeli Öğrenci Biyonik Uzuv ve Nakil Umudu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları