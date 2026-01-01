Elazığ'da 536 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Elazığ'da 536 köy yolu kar nedeniyle kapandı

Meteoroloji uyarısının ardından yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor

Elazığ'da dün sabah saatlerinde başlayan ve kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle, kentte bulunan 546 köy yolunun 536'sı ulaşıma kapandı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından başlayan yağış, gün boyu devam ederek ulaşımda aksamaya yol açtı.

İl Özel İdaresi, 90 araç ve 120 personel ile kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

