Elazığ'da 536 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Elazığ'da dün başlayan kar yağışı sonucu 546 köy yolunun 536'sı ulaşıma kapandı; İl Özel İdaresi 90 araç ve 120 personelle yol açma çalışması yürütüyor.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 10:29
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 10:41
Elazığ'da 536 köy yolu kar nedeniyle kapandı

Meteoroloji uyarısının ardından yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor

Elazığ'da dün sabah saatlerinde başlayan ve kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle, kentte bulunan 546 köy yolunun 536'sı ulaşıma kapandı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından başlayan yağış, gün boyu devam ederek ulaşımda aksamaya yol açtı.

İl Özel İdaresi, 90 araç ve 120 personel ile kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

