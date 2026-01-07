Elazığ'da 600 Parça Osmanlı Sıkma Kehribarı: 90 Bin Dolarlık Koleksiyon Tespih Oluyor

Elazığ'da 600 parça Osmanlı sıkma kehribarı tespih olacak

Tarihi malzeme ustaların elinde yeniden şekilleniyor

Elazığ'da bulunan ve 1900’lü yıllara ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 600 parça Osmanlı sıkma kehribarı, tespih ustalarının titiz çalışmasıyla yeniden hayata geçirilecek. Toplam değeri 90 bin dolar civarında olan koleksiyon, farklı türde objelerden oluşuyor.

Malzemeler arasında çadır düğmeleri, tespih parçaları ve hayvanların boynuna takılan objeler bulunuyor. Ustalar malzemeleri bölüm bölüm ayırarak işleme sürecine başladı; her parça tek tek elden geçirilerek tespih haline getirilecek.

Üretim hedefi ve beklenen verim

Toplamda yaklaşık 6 kilogram ağırlığındaki malzemeden, hedeflenen tespih üretimi yaklaşık 2 kilogram olacak. Bu işlem sonucunda yaklaşık 100 adet tespihin ortaya çıkması bekleniyor. Üretilecek tespihlerin fiyatları, malzemenin hare yapısına, boyutuna ve işçiliği yapan ustalara göre değişkenlik gösterecek.

Ustanın açıklaması

Hadin Bulut konuyla ilgili olarak şunları söyledi: 'Malzemeler 1900’lü yıllardan kalma Osmanlı sıkmasıdır. Burada yaklaşık 600’e yakın malzeme var. Kimisi çadır düğmesinden, kimisi tespihten, kimisi de hayvanların boynuna takılan malzemelerden oluşuyor. Şuanda bunları ustalara bölüm bölüm ayırdık, tespih yapılması için hazırladık. Ustalar tek tek işleyerek tespih yapacak ve biz bunları sıfır ürün olarak satışa sunacağız. 6 kiloluk malzemeden yaklaşık 2 kiloluk tespih elde edeceğiz. Fiyatlar malzemenin hare yapısına, boyutuna ve ustasına göre değişecek. Toplamda 6 kilodan yaklaşık 100 adet tespih çıkmasını bekliyoruz. Bu malzemeleri yurt dışında toplayan bir arkadaşımız getirdi. Belki 5 yılda, belki 20 yılda topladı. Bu iş artık bir sektöre dönüştü. Ortalama bir ev parası verdik, yaklaşık 90 bin dolar civarında. İnşallah zarar etmeyiz ama zarar etme ihtimalimiz de var. Eski bir malzeme olduğu için tam olarak iç yapısını bilemiyoruz. İçinde çatlak olabilir, o yüzden zarar etme riski her zaman mevcut'

Ustalar süreci titizlikle yürütürken, koleksiyonun hem tarihi değeri hem de ticari getirisi dikkat çekiyor. Eski malzemenin iç yapısındaki belirsizlikler nedeniyle üretim aşamasında risklerin bulunduğu vurgulanıyor.

